A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı sonrası konuştu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"BEKLENTİMİZ DIŞINDA GEÇMEDİ"

"Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz."

"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız."

"HER ŞEYİ DENEDİK AMA..."

"Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

"ŞANS YANINIZDA DEĞİLSE..."

"30 tane şut var, şans yanınızda değilse, kaybediyorsunuz!

Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmalarını aşamadık! Çok uzun boylular, bu tip bir rakiple mücadele etmek kolay değil. Avustralya'yı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Devam ediyoruz, şansımız var. Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmeniz gerekiyor, eleştiriler adil olmasa bile.."

"YER BULAMADIK"

"Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun Konusu... Forvet arkası oynuyor, Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. Yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendirmeler yapılacak. Gol atamayınca hemen eleştirmemeliyiz... Bunu yapmayalım."

"GİRMEYİNCE OLMUYOR"

"Kontratakları engellememiz gerekiyordu. O anda Mert Müldür ve Salih Özcan hamlesi yaptık. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerji koyacak oyuncular koymamız gerekiyordu. Kaleye şutlarımız oldu, futbol böyle... Girmeyince olmuyor.. 30 Şut var! Daha zamanımız var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK"

"Avustralya maçının kolay olacağını asla düşünmedik.

Zihinsel dengeyi kaybetmemeliyiz! Beklentimiz dışında bir şey olmadı, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz."