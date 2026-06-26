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Spor

Montella'dan ABD maçı öncesi net mesaj! ''Ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi oyuncularından agresiflik, ruh ve ciddiyet beklediğini söyledi. İtalyan teknik adam, karşılaşmanın takımın gelişim yolculuğu için önemli bir sınav olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 04:24 - Güncelleme:
Montella'dan ABD maçı öncesi net mesaj! ''Ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum''
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki ABD maçı öncesi konuştu.

İtalyan teknik adam, "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav." dedi.

Sözlerine devam eden Montella, "Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım." diye konuştu.

Vincenzo Montella, "Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız." sözlerini sarf etti.

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