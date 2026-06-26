İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6244
  • EURO
    53,0401
  • ALTIN
    5992.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Montella'dan ABD maçında 7 değişiklik
Spor

Montella'dan ABD maçında 7 değişiklik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD karşılaşmasında Paraguay maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

AA26 Haziran 2026 Cuma 06:00 - Güncelleme:
Montella'dan ABD maçında 7 değişiklik
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.