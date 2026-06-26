Montella'dan ABD maçında 7 değişiklik

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.