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Spor

Montella'dan ayrılık sorusuna cevap: Herkes buraya gelmek için can atıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2024 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Montella'dan ayrılık sorusuna cevap: Herkes buraya gelmek için can atıyor
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Yunus Akgün, Galler maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları;

"ÇOK HIRSLANDIM"

Milli yıldız Yunus Akgün, "İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Yarın önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.

"DÜNYA KUPASINI ÇOK İSTİYORUZ"

24 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün, "Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz." dedi.

"BANA NEREDE GÖREV VERİLİRSE VERİLSİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Galatasaraylı futbolcu Akgün "Kerem gittikten sonra Okan hocamız beni sol kanatta kullanmak istediğini söyledi. Açıkçası ben de bu kadar etkili oynayacağımı beklemiyordum, alışkın değildim. Bana nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

"Yarın kazanırsanız Uluslar Ligi'nde en üst seviyeye çıkacaksınız. Bu sizin Türkiye'deki en iyi anınız mı olacak?"

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella: "Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız." diyerek cevap verdi.

"HERKES BURAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

İtalyan çalıştırıcı Montella, "Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur." dedi.

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