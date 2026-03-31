  • Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Her şeyimizi vereceğiz!
Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Her şeyimizi vereceğiz!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesi Dünya Kupası hedefini vurguladı. İtalyan teknik adam, “Hayalimiz için her şeyimizi vereceğiz” dedi.

BEYZA NUR YILMAZ31 Mart 2026 Salı 21:15
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'ya konuk olacak.

Maç öncesinde Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yok. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almak istedim. Burada bir hedefimiz var. Onun peşinden gidiyoruz. Her şeyimizi vereceğiz. Ne olursa olsun. Allah yardımcımız olsun!"

