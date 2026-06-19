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Spor

Montella'dan eleştirilere cevap! ''Bu beni etkilemiyor''

Montella, Paraguay maçı öncesi kendisine ve A Milli Takım'a yönelik eleştirilere cevap verdi. İtalyan teknik adam, Türkiye'nin başarısı için mücadele ettiğini belirterek kaos ortamından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Montella'dan eleştirilere cevap! ''Bu beni etkilemiyor''
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. İtalyan antrenör, Paraguay karşılaşması öncesi kendisine ve takıma gelen eleştirilere de cevap verdi.

Vincenzo Montella, "Kaos çıkarıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Montella, "Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Vincenzo Montella, "Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor" açıklamasında bulundu.

Vincenzo Montella: "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor." dedi.

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