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Spor

Montella'dan galibiyet değerlendirmesi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, alınan Almanya galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2023 Pazar 01:43 - Güncelleme:
Montella'dan galibiyet değerlendirmesi!
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A Milli Takım'ın tecrübeli teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasman alınan 3-2 Almanya galibiyetini değerlendirdi.

"İNANILMAZ GÜZEL SONUÇ"

"Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi."

"KAFAMIZ BİR SONRAKİ MAÇTA"

"Bizim kafamız bir sonraki maçta olacak. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Ama dediğim gibi, taraftarımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyourum"

"RUHLARINA DOKUNMAK ÖNEMLİ"

"Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var."

"BİZİM ÇOCUKLARDA BU VAR"

"Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocuklarda hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz.

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