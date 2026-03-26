Spor

Montella'dan galibiyet yorumu: Sabırlı ve çok olgun şekilde oynadık

Vincenzo Montella, Romanya karşısında sabırlı ve olgun bir oyun sergilediklerini belirterek performanstan memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, rakibin savunmasına karşı doğru planla oynadıklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 22:52
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazanılan Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Kolay olmayacağını biliyorduk. Rakip bu kadar geriye yaslanmışken arkaya koşular atmamız gerektiğini konuşmuştuk" dedi.

Montella, "Performansımızdan çok memnunum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Rakip bu kadar geriye yaslanmışken arkaya koşular atmamız gerektiğini konuşmuştuk. Futbolcularımı tebrik ederim. Sabırlıydık ve çok olgun bir şekilde oynadık. Tamamıyla diğer maçı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
