A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'ndeki Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Her maç, milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum." dedi.

ARDA GÜLER SORUSUNA CEVAP VERDİ

Vincenzo Montella, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği konusunda, "Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

'ENDİŞE DUYMUYORUM'

Montella, stoper konusunda gelen sorunun ardından, "Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum." sözlerini sarf etti.

'EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ'

İtalyan teknik adam, rotasyon konusunda, "Yarın 21.45'te oynayacağız ve akabinde bir maçımız daha var. 7 saat uçak yolculuğumuz var. Değişiklikler olabilir. Bir dahaki maçta da koruyacak şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

Vincenzo Montella, rakip Karadağ için, "Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

SAKATLIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Vincenzo Montella, sakatlıklar konusunda gelen sorunun ardından "Bizim için çok önemli oyuncular yok ama şunu da söylemek lazım, bahane üretmeye gerek yok. Buradaki futbolcularımızın hepsine güveniyoruz. Ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu biliyorum. Eminim yarın istediğimiz futbolla istediğimiz sonucu alacağız." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, son olarak, "Gruptan çıkmak için kaç puanı yeterli görüyor?" sorusuna, "Matematiksel hesap yapmaya gerek yok. Bütün maçları kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.