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Spor

Montella'dan Italiano'ya övgü: Çok iyi bir teknik direktör

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın yeni antrenörü Vincenzo Italiano hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Montella'dan Italiano'ya övgü: Çok iyi bir teknik direktör
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Inter Miami FC Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Montella, "Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Küçük bir anı paylaşayım. Belki kendisi kızar ama Adana'da yaşanan depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri Italiano oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraşmıştık. Çok iyi bir karakter. Çok iyi bir teknik direktör. Kendisi için çok mutluyum." dedi.

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