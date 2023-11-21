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Spor

Montella'dan kadroda 8 değişiklik!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

AA21 Kasım 2023 Salı 23:23 - Güncelleme:
Montella'dan kadroda 8 değişiklik!
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İtalyan teknik adam, Almanya karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ın yerine Galler karşısında Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Kenan Yıldız ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Ertaç Özbir, Rıdvan Yılmaz ve Bertuğ Yıldırım ise maç kadrosunda yer almadı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.

GALLER'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Galler Milli Takımı, son oynadığı Ermenistan maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, Moore, Brooks ve cezalı Mepham'ın yerine Lockyer, Broadhead ve Johnson'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

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