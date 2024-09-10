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Spor

Montella'dan maç sonu kritik açıklamalar: Çok fazla çözüm üretebiliyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...

10 Eylül 2024 Salı 00:34 - Güncelleme:
Montella'dan maç sonu kritik açıklamalar: Çok fazla çözüm üretebiliyoruz
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UEFA Uluslar B Ligi'nde ikinci maçında A Milli Takım, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Galler'le golsüz berabere kalan Türkiye, İzlanda galibiyetiyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE KAZANDIK"

Vincenzo Montella galibiyetle ilgili, "Maçtan önce de söylemiştim çok güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. Bazen yorulsak da çok güzel bir şekilde kazandık. Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz." dedi.

Montella sözlerine şöyle devam etti, "Ben bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimiz herkese kanıtladığımızı düşünüyorum. Çok fazla çözüm üretebilen bir takımız. Yüksek seviyeli takımlara karşı da böyle galibiyetler aldık. Bazen problem arıyoruz problem olmayan noktalarda."

"TARAFTARLARIMIZ, KEREM VE TAKIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performasıyla ilgili Montella şunları söyledi "Taraftarımız, Kerem ve takım için mutluyum. Pozitif notlar var, Kerem'in golleri bunlardan biri. Kerem'le maçtan önce konuşmuştuk 'Seni daha rahat görüyorum' dedim, bugün de gollerini attı. Çok önemli bir galibiyet. Muazzam bir performans gösterdi. Gol atabileceğini düşünüyordum ama 3 tane gol atacağını beklemiyordum. Bundan dolayı da çok mutlu oldum."

"9 NUMARA GİBİ GOL ATTI"

Karşılaşma ve takımın performansıyla ilgili Montella ayrıca şu ifadeleri kullandı, "Eren'i en son İsviçre'de seyretmiştim. Bugün de uluslararası bir maçta çok güzel bir yanıt verdi. Kaan son dakikalarda egosuz bir şekilde maça girdi ve iyi bir performans gösterdi. Gerçekten mutluluk verici bunları görmek. Duran toplarda onları iyi olduklarını biliyorduk. O yüzden orada bir üstünlük kurdular. Umut çok iyi bir performans sergiledi. Altını çizmek istediğim oyuna sonradan giren oyuncuların iyi performansı. Bu takım ruhuna sahip olduğumuz sürece iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama Kerem son 10 dakikayı forvet olarak oynadı. Sırtında '9' yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Çok önemli bir maçımızda Hırvatistan maçında Barış Alper forvet oynamıştı, o maçta da gol atmıştı. Nerede oynadığınız önemli değil, gol goldür."

Taraftar ve atmosfere ilişkin Montella şunları kaydetti, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu özel günde kazandığımız için çok memnunuz. Bugün mükemmel bir atmosferde taraftarlarımız harika destek oldular."

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