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Spor

Montella'dan önemli başarı! Milli Takım'a dev gelir

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı Konya'da mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Milliler dev gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar...

16 Ekim 2023 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Montella'dan önemli başarı! Milli Takım'a dev gelir
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A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki yedinci maçında Konya'da Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya vatandaşlarımız büyük ilgi gösterirken taraftarlar, maç öncesi yapılan koreografi ile millileri ateşledi.

Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine uzanan Türkiye Letonya önünde de oynadığı iştahlı futbolla göz doldurdu.

A Milli Takım karşılaşmada önce Yunus Akgün'ün muhteşem vole golüyle 1-0 öne geçti, sonra Cenk Tosun kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi, Kerem Aktürkoğlu farkı üçe çıkardı ve maçta son sözü yine Tosun Paşa söyledi: 4-0.

KATILIM PAYI 9 MİLYON EURO

2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

EURO 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek.

TURNUVADA TOPLAM 370 MiLYON EURO DAĞITILACAK

Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.

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