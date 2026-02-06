Montella'dan Semih Kılıçsoy'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Cagliari'yi ziyaret etti.

Yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada kulübün sportif direktörü Guido Angelozzi ve sportif genel sekreteri Matteo Stagno tarafından karşılandı. Kısa bir tesis turunun ardından Montella ve Russo, takımın antrenmanını saha kenarından takip etti.

Montella, idman sonrası Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ve Semih Kılıçsoy ile bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Pisacane ve Semih, Montella'ya adına hazırlanmış Cagliari formasını hediye etti.