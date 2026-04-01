  Montella'ya basın toplantısında sulu kutlama
Spor

Montella'ya basın toplantısında sulu kutlama

A Milli Takım'da futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısını yarıda kesti ve burada galibiyeti beraber kutladı.

IHA1 Nisan 2026 Çarşamba 01:52 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gelerek, burada galibiyeti beraber kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra finallere gitmeye hak kazandı. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edilmesinin coşkusu basın toplantısında da devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısında açıklamalarda bulunduğu esnada futbolcular ve teknik heyet toplantı odasına baskın yaparak geleneksel sulu kutlama yapıldı. İtalyan teknik adam, burada futbolcularla birlikte büyük bir coşku yaşarken birlikte 'Türkiye' tezahüratları yapıldı.

  • montella
  • sulu kutlama
  • dünya kupası

