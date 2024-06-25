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Spor

Montella'yı bekleyen zorlu karar

A Milli Takım'da Çekya ile oynanacak son grup maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'yı kaleci konusunda zorlu bir karar bekliyor.

25 Haziran 2024 Salı 09:27 - Güncelleme:
Montella'yı bekleyen zorlu karar
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz maçındaki kadro tercihi eleştirilere neden olan Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, özellikle kalede zorlu bir karara hazırlanıyor.

Portekiz karşısında beklentilerin çok altında kalan A Milli Takımımız'da kaleye, Mert Günok'un maç sabahı yaşadığı sakatlık sebebiyle Altay Bayındır geçmişti. Altay, farklı mağlubiyet ve Samet Akaydin'la ikinci yediğimiz golde yaşadığı şanssızlık sonrası bir hayli üzülmüştü. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Altay'ın moralinin bozuk olması ve Mert'in geçtiğimiz günlerde yapılan idmana da çıkamaması sonrası, Uğurcan Çakır'ı, Çekya karşısında oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

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