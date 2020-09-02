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Spor

Montero: ''Bana olan güvenin karşılığını vereceğim''

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den transferi Francisco Montero siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. Montero, transfer sürecini anlatırken taraftara da seslendi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 20:49
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Beşiktaş'ta yeni transfer Francisco Montero; kulüp, İstanbul, taraftarlar ve yeni sezon hedefleri hakkında Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu.

Montero ilk açıklamasında; "Kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Bana güvendiler. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum." dedi.

"TOPLU OYUNDA İYİYİMDİR"

Genç stoper oyuncusu açıklamalarının devamında; "Şehri görebildiğim kadarıyla güzel bir şehir. Arkadaşlarımla ilk idmanıma çıktım. Dil konusunda İngilizce ve Türkçe'de kendimi geliştirebildiğim kadar geliştereceğim. Toplu oyunda iyiyimdir. Agresifim ve defansta pozisyon almada iyiyim." dedi.

Taraftara mesaj veren Montero; "Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlar bundan emin olsun. Şu anki durumdan dolayı statlara gelemiyorlar ama kısa zaman içinde umarım onların sesini tekrar statta duyarız." dedi.

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