Montero'nun Beşiktaş'taki geleceği belli oluyor

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da kiralık olarak geçiren Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

İYİ TEKLİF GELMEZSE KALACAK

Teknik ekibin, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu öğrenildi. 2025'e kadar kontratı bulunan ve Neftçi ile yapılacak maçların kadrosuna da adını yazdıran Montero'ya iyi bir teklif gelmezse futbolcu takımda kalacak.

2021 yılında Atletico Madrid'den bonservisinin yarısı 750 bin Euro'ya transfer edilen Montero, Beşiktaş formasını toplam 46 maçta terletti ve bu karşılaşmlarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.