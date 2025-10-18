Montes: 2026 Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva bizim için çok değerli

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, 2026'da bir ayağı da Türkiye'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası öncesinde böyle yüksek seviyeli bir kupada oynamanın eksikliklerini görmek ve hazırlanmak açısından çok verimli olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Avrupa Kupası 2026'da yarın karşılaşacağı Danimarka maçı öncesinde Türkiye Hentbol Federasyonunda Başantrenör David Ginesta Montes ve takım kaptanı Aslı İskit Çalışkan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Montes, 2026'da Türkiye'nin de Antalya'da ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası öncesinde hazırlık kapsamında önemli bir turnuvada oynadıklarını belirterek, "Bu kupada bulunmak bizim adımıza çok kıymetli, özellikle uzun vadede 2026'da bir ayağı da kendi evimizde düzenlenecek 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için böyle yüksek seviyeli bir turnuva oynamak bize her anlamda çok verimli olacak." diye konuştu.

Negatif şeylerin de farkında olduğunu ancak pozitif şeyleri konuşmaya öncelik verdiğini de dile getiren Montes, "Macaristan maçında teknik ve bireysel hataların olduğunun da farkındayız. Çok iyi şeyler de yaptık. Danimarka'dan sonra Çekya ile oynayacağız. İyi bir gruptayız, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek için güzel bir şans. Hentbolda nerede olduğumuzu 2026'da oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'nda daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ TAKIMLARLA ÇOK ZORLU MAÇLAR YAPACAĞIZ"

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2026'da dereceye oynama durumuna yönelik de Montes, "Bu tarz bir turnuva uzun vadede bize inanılmaz derecede fayda sağlayacak çünkü çok iyi takımlarla çok zorlu maçlar yapacağız. Türkiye'de birkaç sporcumuz Avrupa'da oynuyor, diğer sporcularımız hep Türkiye'de oynuyor, bu da Avrupa'ya göre fark yaratıyor. Birazcık bizim de kendi içimizde gelişmemiz gerekiyor. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yapabileceğimiz en şeyi yapmak için bu turnuvayı da o kapsamda değerlendiriyorum." dedi.

Milli takıma, Türkiye'nin en iyi oyuncularını seçmeye çalıştığını da aktaran Montes, "Genel olarak kadromuz genç oluşuyor. Avrupa hentbolunu takip ediyorsanız çok hızlı ve aşırı derecede tempolu oynuyorlar. Biz de bunu yakalamak adına hem genç hem de tecrübeli oyuncularımızdan böyle bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Montes, Macaristan maçında sakatlanan Eda Nur Çetin'in sağlık durumuna ilişkin soruya da "Macaristan gibi çok iyi bir takımla oynadık, çok üst düzey bir maçtı. Maçın genelinde de çok iyi şeyler yaptığımız şeyler oldu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı, tedavisine ilişkin süreç devam ediyor. Operasyon gerecek mi gerekmeyecek mi önümüzdeki günlerde belli olacak." yanıtını verdi.

ASLI İSKİT: "BU KADAR GENÇ İSİMLERLE NE KADAR İYİ HENTBOL OYNADIĞIMIZI GÖSTERDİK"

Milli takım kaptanı Aslı İskit Çalışkan da böyle maçları oynamanın takımın gelişmesi adına çok önemli olduğunu belirterek, "Türk hentbolu açısından nerede olduğumuzu görmemiz bakımından bu kupada oynamak çok güzel. Bu kupada dünyanın çok iyi ülkelerine karşı mücadele ediyoruz, elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaptanlığın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Aslı, şöyle konuştu:

"Güzel bir his çünkü buradaki oyuncuların hepsi hentbol oynamayı gerçekten çok istiyor. Hepsinin büyük bir sorumluluk aldığını hissedebiliyorum. Onlar için kolay değil çünkü şu anda dünyanın en iyi takımlarına karşı oynadık. Son Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuş Macaristan'a karşı bu kadar genç ve tecrübesiz isimlerle ne kadar iyi hentbol oynadığımızı gösterdik. Evet biliyoruz teknik ve basit hatalarımızı, hatalar karşısında büyük takımlar çok hızlı cezalandırabiliyorlar. Danimarka maçı da çok önemli da geçen Avrupa Şampiyonası'nda Norveç ile final oynayıp bir iki sayıyla kaybetmişti. Dünyanın çok önemli oyuncularına sahipler ama bu takımlarla oynamak bizi 2026 Avrupa Şampiyonası için daha iyi bir yere getirecek."

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026'da yarın Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 18.00'de Danimarka ile karşılaşacak.