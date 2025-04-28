Monza maçında kırmızı kart görmüştü! Kenan Yıldız'a Igor Tudor'dan destek

Serie A'nın 34. haftasında Juventus, Monza'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken goller ilk yarıda geldi.

Juventus'un gollerini Nico Gonzalez ve Kolo Muani kaydederken Kenan Yıldız, 45+3'te rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Igor Tudor'un ekibi ikinci 45 dakikayı 10 kişi oynasa da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve Şampiyonlar Ligi yarışında haftayı kayıpsız geçti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Kenan Yıldız'ın gördüğü kırmızı karta değinirken futbolcusuna destek verdi.

Tudor, DAZN'a yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın soyunma odasındaki konuşmasını aktararak, "Kenan iyi bir çocuk. Bu şey onu daha da büyütecek. Gerçekten önemsiyor ve futbol için yaşıyor. Pozisyonu izledim ve karşılığı bu değildi. Bunu daha önce hiç yapmadı ve öğrenecek. Soyunma odasında çok üzgündü ve herkese teşekkür etti." açıklamasında bulundu.

Kenan Yıldız'ın takım arkadaşlarından Nico Gonzalez Sky'a verdiği demeçte, "Bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Herkesten özür diledi ancak şimdi sakin kalıp her şeyi kanıtlaması gerekiyor." dedi. Kolo Muani ise, "Kırmızı karttan dolayı üzgündü, hata yaptığını biliyordu ama kazandık ve en önemli şey bu." ifadelerini kullandı.

Monza maçında kırmızı kart gören Kenan Yıldız'ın iki maç ceza alması bekleniyor. Kenan, ceza alırsa Juventus'un Bologna ve Lazio maçlarında forma giyemeyecek.