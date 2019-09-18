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Mor: 'Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek önemli'

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Emre Mor'un açıklamaları şu şekilde:

"Her zaman kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Zaman zaman baskı altında kaldık ama deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek önemli. Paris Saint Germain ve Real Madrid ile aynı grupta olduğumuz için mutluyum. PSG ve Real Madrid'e karşı oynayacağım için de heyecanlıyım. İç sahada taraftarımızla harika işler yapıyoruz. Galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum."

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