REAL Madrid’e farklı yenilip Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını kaybeden G.Saray, Süper Lig’de bugün Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Geride kalan haftalarda aldığı 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 16 puan toplayan Cim-Bom, G.Antep’ten galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını devam ettirmek istiyor. Aslan, G.Antep ile ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk randevu öncesi G.Antep en fazla gol yiyen (19) 3 ekipten biri, G.Saray ise en az gol yiyen (9) takım durumunda bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GAZİŞEHİR FK: Günay, Papy, Jefferson, Chibas, Güray, Morais, Kana Bıyık, Twumasi, Diarra, Oğuz, Kayode

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Seri, Lemina, Emre Mor, Andone