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Spor

Morata: Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum

Galatasaray'ın yeni futbolcusu Alvaro Morata kupada aldıkları Boluspor galibiyeti sonrası konuştu. Morata, 'Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 18:29 - Güncelleme:
Morata: Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü atan yeni transfer Alvaro Morata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR ÜLKEDEYİM"

Transfer süreci ile ilgili konuşan Morata, "Dolu dolu günler geçti. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Bu süreci kolaylaştırdılar. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum." dedi.

"AHMED ÇOK ÇALIŞKAN"

"Galatasaray'da forvet rotasyonu ve forma rekabeti ile ilgili gelen yanıt veren İspanyol golcü, "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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