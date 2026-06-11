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Spor

Morata: Kadroda olmayı hak etmedim

İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'na seçilmemesine değindi. Deneyimli oyuncu, performansına vurgu yaparak, 'Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmedim.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 13:39 - Güncelleme:
Morata: Kadroda olmayı hak etmedim
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Como forması giyen Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

"SEÇİLMEYİ HAK ETMEDİM"

Como'da bireysel olarak kötü bir sezonu geride bırakan Alvaro Morata, İspanya kadrosunda olmamasının normal olduğunu söyledi. Morata, "Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmedim." sözlerini sarf etti.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Luis de la Fuente (İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü) beni aradı ve ben de, "Hocam tabii ki Dünya Kupası'na gitmeyeceğimi biliyordum. Aptal değilim." dedim. Birkaç yıl önce olsaydı yıkılırdım ama şimdi bunun olması gerektiğini anlıyorum. Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi hak etmedim. Bunun Dünya Kupası'nda oynamak için son şansım olduğu açık ve İspanya kesinlikle kazanabilir. Ama hayat böyle, her şey güzel değil! Olgunluk ve deneyimle, zorluklarla daha iyi başa çıkabileceğimi biliyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Morata, "Elbette oraya gitmek isterdim. Takımı destekleyeceğim. Milli takım, futboldan zevk almanın ve kulübünde iyi performans göstermenin bir ödülüdür. Tekrar futboldan zevk almaya başlamam gerekiyor ve umarım bir gün milli takıma geri dönebilirim." diye konuştu.

30 MAÇTA 1 GOL!

Como'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Alvaro Morata, 1 kez ağları havalandırdı.

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