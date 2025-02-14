Morata'dan Galatasaray taraftarına mesaj

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AZ ALKMAAR KARŞISINDA FARKLI MAĞLUBİYET

Hollanda'da oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar rakibine 4-1 mağlup oldu. AZ Alkmaar karşısında alınan bu farklı mağlubiyet sonrası Alvaro Morata'dan bir paylaşım geldi.

"BİZİ DESTEKLEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Galatasaray'da henüz 3. maçına çıkan İspanyol futbolcu yaptığı paylaşımda "Taraftarımıza gelip bizi desteklediği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Alvaro Morata'nın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların beğenisi topladı