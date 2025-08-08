Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen'in gelişiyle birlikte Alvaro Morata'nın ayrılığına onay çıktı. Çift forvet formasyonuyla oynatmayı düşünen teknik adam Okan Buruk, Osimhen-Icardi ikilisini kullanmayı düşünüyor.

Geri planda olup yedek beklemek istemeyen İspanyol golcü ise G.Saray Yönetimi'ne ayrılmak istediğini belirtmişti. Morata ile Como ilgilenmiş, İtalyan ekibi hem oyuncuyla hem de Milan'la anlaşma sağlamıştı. Bu transferden pay isteyen Aslan'ın tavrı ise transferi zora sokmuştu. Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre anlaşma tamamlandı.

Galatasaray, Morata'nın Como'ya transferinde 5 milyon euroluk bir gelir elde edecek. 32 yaşındaki forvetin Cim-Bom'la kiralık sözleşmesi, Ocak 2026'ya kadar devam ediyordu. Geride kalan sezonda G.Saray'da 16 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, Morata'nın ayrılışı sonrasında forvete genç bir oyuncu transfer edeceği konuşuluyor.