8 Ağustos 2025 Cuma
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Morata'nın Como transferi tamamlandı! Galatasaray'a 5 milyon euro gelir
Spor

Morata'nın Como transferi tamamlandı! Galatasaray'a 5 milyon euro gelir

Victor Osimhen'in gelişiyle ayrılığı kesinleşen Alvaro Morata, Como'ya transfer oluyor. Kiralık sözleşmesi Ocak 2026'ya kadar süren İspanyol forvet için Galatasaray 5 milyon euro gelir elde edecek.

8 Ağustos 2025 Cuma 07:58
Morata'nın Como transferi tamamlandı! Galatasaray'a 5 milyon euro gelir
Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen'in gelişiyle birlikte Alvaro Morata'nın ayrılığına onay çıktı. Çift forvet formasyonuyla oynatmayı düşünen teknik adam Okan Buruk, Osimhen-Icardi ikilisini kullanmayı düşünüyor.

Geri planda olup yedek beklemek istemeyen İspanyol golcü ise G.Saray Yönetimi'ne ayrılmak istediğini belirtmişti. Morata ile Como ilgilenmiş, İtalyan ekibi hem oyuncuyla hem de Milan'la anlaşma sağlamıştı. Bu transferden pay isteyen Aslan'ın tavrı ise transferi zora sokmuştu. Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre anlaşma tamamlandı.

Galatasaray, Morata'nın Como'ya transferinde 5 milyon euroluk bir gelir elde edecek. 32 yaşındaki forvetin Cim-Bom'la kiralık sözleşmesi, Ocak 2026'ya kadar devam ediyordu. Geride kalan sezonda G.Saray'da 16 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın, Morata'nın ayrılışı sonrasında forvete genç bir oyuncu transfer edeceği konuşuluyor.

