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Spor

Morata'nın golü İtalya'da gündem! ''Milan'a cevap verdi''

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, Boluspor karşısında 11'de sahaya çıktı ve performansıyla dikkat çekti. İtalya basını 'Morata attığı golle Milan'a hemen cevap verdi' yorumunu yaptı.

Aksam8 Şubat 2025 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
Morata'nın golü İtalya'da gündem! ''Milan'a cevap verdi''
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Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Morata, kupada oynanan Boluspor maçında ilk kez 11'de sahaya çıktı. 79 dakika sahada kalan İspanyol forvet, istekli oyununu bir golle süsledi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu performansı, İtalya basını tarafından "Morata attığı golle Milan'a hemen cevap verdi" şeklinde yorumlandı. Çizme basınında yer alan diğer bir haberde ise Morata'nın özel hayatına vurgu yapıldı. Haberin detayında şu ifadeler yer aldı: "Morata, eşi Alice ile Galatasaray'a gelmeden önce barıştı. İspanyol golcü, eşiyle birlikte İstanbul'a gitti ve 11'de çıktığı ilk maçta gol attı. Alice, Morata için uğurlu geldi.

OYUN TEMPOSU DÜŞÜK

Öte yandan İngiliz basınında Morata'nın, Arsenal'in de gündeminde yer aldığı ancak Teknik Direktör Mikel Arteta tarafından istenmediği yazıldı. The Indepentent'ın haberine göre Mikel Arteta, Morata'nın oyun temposunun düşük olması ve pres gücünün yetersizliği nedeniyle bu transferi veto etti.

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