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Spor

Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı

İspanya'nın Portekiz ile oynadığı Uluslar Ligi finalinde penaltı kaçıran Alvaro Morata tehditlere maruz kalmıştı. İspanyol basınında yer alan haberde Morata'yı tehdit eden 19 yaşındaki bir taraftarın tutuklandığını aktardı.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 20:02 - Güncelleme:
Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı
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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata'yı ve çocuklarını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden bir taraftar tutuklandı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Marca'da yer alan habere göre, bir taraftar, Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ve çocuklarını ölümle tehdit etti.

Bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftar, Malaga'daki polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Ancak soruşturmayı sürdüren ve şikayeti yapan taraftarın telefonunu inceleyen polis, Morata'yı ölümle tehdit eden paylaşıma dair kanıtlar buldu. Bu gelişmenin ardından 19 yaşındaki taraftar Malaga'da tutuklandı.

PENALTI KAÇIRMIŞTI

Alvaro Morata, İspanya ile Portekiz arasında oynanan Uluslar Ligi finalinde seri penaltılarda penaltı atışından yararlanamamış ve kupa Portekiz'e gitmişti.

  • Alvaro Morata
  • tehdit
  • tutuklama

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