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Spor

Morutan'ın menajeri Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde çok önemli bir adım daha attı. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Vulturar, bugün İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacak.

29 Temmuz 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:26
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Genç oyuncunun kulübü FCSB'nin başkanı Becali ile gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği, bu ikinci hamleyle beraber transferin artık sonuçlanmasının beklendiği belirtiliyor. Morutan'ın da menajeriyle yaptığı son konuşmada, transferi için ne kadar kolaylık sağlanırsa, o kadar mutlu olacağını ilettiği öğrenildi.

Aslan'ın hocası Fatih Terim de Morutan'ı kadrosunda görmeyi ne çok istediğini son basın toplantısında açıkça dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, genç Rumen için, "Top ayağındayken zevk veren bir oyuncu. Maliyeti bize uyarsa neden olmasın" ifadesini kullanmıştı. Scout ekibi tarafından teknik heyete önerilen ve Terim'den tam not alan Morutan'a, Hagi ve Popescu gibi isimlerin de olumlu referans verdiği bildirildi.

Bu arada Galatasaray'ın, yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis bedelini bulması beklenen Morutan transferinde, Gedson Fernandes'e ayrılan bütçeyi kullanacağı öğrenildi. Benfica'nın bir türlü genç oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması sebebiyle, Sarı- Kırmızılılar'ın transferdeki yol haritasını bu şekilde güncellediği ve Morutan'a ağırlık verdiği kaydedildi.

Yönetim Steaua Bükreş'e 4 yılda ödemek koşuluyla 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ediyor. Alınan bilgilere göre Rumen kulübü ise Morutan için peşin olarak 10 milyon euro talep ediyor. Steaua Bükreş ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay istemişti.

Galatasaray'ın 4 taksitle ödemek şartıyla 10 milyon euroya kadar çıkabileceği gelen bilgiler arasında. Ancak Rumenler'in parayı peşin olarak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Yönetim bu sorunu çözmek için Rumen kulübü ile temaslarını sürdürüyor.

Fanatik

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