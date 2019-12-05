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Moses ilk yarıyı kapattı

Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanında sakatlanan Nijeryalı futbolcudan kötü haber. Sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Moses, ilk devrede kalan 4 maçta forma giyemeyecek.

  • Star Spor
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GENÇLERBİRLİĞİ maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Victor Moses şoku. Sarı-Lacivertli takımın dünkü anrenmanında Nijeryalı futbolcu bir sakatlık geçirdi. Yapılan kontrol sonrası sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Moses’ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Moses, Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş ve Rize maçları ile kupadaki İstanbulspor rövanşında takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan kupadaki İstanbulspor maçlarında forma giyen isimlerden Zajc ile Ferdi Kadıoğlu, şanslarını iyi kullandı. Özellikle taraftarların forma şansı verilmediğini gündeme getirip destek verdikleri Ferdi başarılı bir performans ortaya koydu. 1 gol ve 1 assitle oynayan 20 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın en iyi ismi olarak öne çıktı. Zajc da yine karşılaşmada fileleri havalandırırken iki futbolcu da Yanal’a “Göreve hazırız” mesajı verdiler.

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