Moses'a 48 saat süre

KANARYA teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Chelsea’li kanat oyuncusu Viktor Moses için son hamleyi de yaptı. Chelsea ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler’in Fransız Sportif Direktörü Damien Comolli’nin oyuncuya kesin cevabını vermesi için 48 saat süre tanıdığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcudan en geç pazartesi gününe kadar cevap bekliyor

MOSES DE FENER’LE İLGİLİ BİLGİ TOPLUYOR

Chelsea’de fazla süre alamayan güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Moses’ın Fener’e sıcak baktığı ancak onun da Sarı-Lacivertli kulüple ilgili bilgi topladığı İngiliz basınında yer aldı. Maviler’de bu sezon 6 maçta 176 dakika forma giyebilen Moses’ın Fenerbahçe’de maaşların düzenli ödenip ödenmediği, İstanbul ve hakkında bilgi topladığı belirtildi

PETERSON DA LİSTEDE

Fener, 48 saatte Moses’tan olumlu cevap alamazsa rotayı listesindeki 2. isim olan Heracles’te forma giyen Kristoffer Peterson’a çevirecek. Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek 24 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu ve kulübüyle anlaşma yoluna gidilecek.