Moses’ın alternatifi Musa

KANARYA, Chelsea’den sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Moses ile yollarını erken ayırmak için harekete geçti. Bu oyuncuyu İngiliz kulübünün de geri almak istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertiler ocak ayında Moses’ı göndermeleri durumunda takıma alınacak ismi de belirledi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın her iki kanatta da oynayabilen ve gerektiğinde santrfor olarak da görev yapan Ahmet Musa’nın alınması için yönetime rapor verdiği belirtildi. Moses gibi Nijeryalı olan 27 yaşındaki oyuncu şu anda Al Nassr takımında forma giyiyor. Daha önce Venlo, Leicester ve CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan Ahmed Musa’nın Suudi Arabistan Ligi’nde istediği ortamı bulamadğı ve yeniden Avrupa’ya dönmek istediği bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Kanarya sözleşmesi 2022 haziran ayına kadar devam eden oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için girişimlere başladı.