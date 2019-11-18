22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Moses’ın alternatifi Musa

Fenerbahçe devre arasında Chelsea’ye döneceği konuşulan Nijeryalı futbolcunun yerine, yine aynı ülke vatandaşı olan ve Al Nassr takımında oynayan 27 yaşındaki ismi gündemine aldı. Yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Ahmed Musa için kiralama gündemde.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KANARYA, Chelsea’den sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Moses ile yollarını erken ayırmak için harekete geçti. Bu oyuncuyu İngiliz kulübünün de geri almak istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertiler ocak ayında Moses’ı göndermeleri durumunda takıma alınacak ismi de belirledi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın her iki kanatta da oynayabilen ve gerektiğinde santrfor olarak da görev yapan Ahmet Musa’nın alınması için yönetime rapor verdiği belirtildi. Moses gibi Nijeryalı olan 27 yaşındaki oyuncu şu anda Al Nassr takımında forma giyiyor. Daha önce Venlo, Leicester ve CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan Ahmed Musa’nın Suudi Arabistan Ligi’nde istediği ortamı bulamadğı ve yeniden Avrupa’ya dönmek istediği bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Kanarya sözleşmesi 2022 haziran ayına kadar devam eden oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için girişimlere başladı.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Putin’in özel kuvvet askerleriyle fotoğrafı yayımlandı

Putin’in özel kuvvet askerleriyle fotoğrafı yayımlandı

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milli takım grubu ikinci tamamlandı

Milli takım grubu ikinci tamamlandı

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti
 

POPÜLER HABERLER

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Leblebi hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Leblebi hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA