Mostafa Mohamed için çılgın teklif! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için Schalke 04 ve Reims devreye girdi. Sarı-kırmızılılar ise Mostafa Mohamed'den en az 10 milyon euro gelir elde etmek istiyor.

MOSTAFA MOHAMED'E SCHALKE KANCASI

Fransa basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Schalke ve Ligue 1 ekibi Reims, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istiyor. İki takım da önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor.



RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar birçok Avrupa ekibinin talip olduğu Mostafa Mohammed için en az 10 milyon euro istiyor.

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MOSTAFA MOHAMED'İN GALATASARAY KARNESİ

Mostafa Mohamed geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 1610 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.