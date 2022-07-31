Mostafa Mohamed krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'ın eski Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer olmuştu. İmza töreninde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Antoine Kombouare ile ters düşen bir çok açıklamada bulunan golcü oyuncu Fransa Süper Kupası'nda oynanan PSG maçında yedek kulübünde yer aldı.

"MOSTAFA MOHAMED HAZIR DEĞİL"

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare oyuncu ile katıldığı basın toplantısında, "4 Temmuz'da hazırlıklara başladık ve buraya gelmeden önce Galatasaray ile iki maç yapmıştım. Ben hazırım." diyen Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için, "Diğer oyunculara göre biraz geride, hazır değil." yorumunda bulunmuştu. Nitekim tecrübeli teknik direktör ilk resmi müsabaka PSG maçında yıldız oyuncuyu yedek soyundurdu. Fransız basını teknik direktör Kombouare'nin, "Fiziksel olarak çalışmasını ve takım arkadaşlarıyla ilişki kurmaya başlamasını istiyorum." açıklamalarının ardından, "Toplantı buz kesti... Mohamed hocasıyla ters düştü." yorumunu yaptı.

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GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer alırken 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi. 24 yaşındaki Mısırlı golcü Galatasaray'a geldiğinden bu yana ise toplam 58 karşılaşmada forma giyerken 17 gol ve 5 asist yaptı.

Star Gazetesi