Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed sarı kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Nantes'ta performansıyla takdir toplamış ve Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı yeşilli ekibin hücum yollarındaki en etkili ismi olan 27 yaşındaki forvete Ada'dan talip çıktı. Mostafa Mohamed kariyerindeki ilk Premier Lig deneyimini yaşamak için gün sayıyor.

MOSTAFA MOHAMED ADA YOLCUSU

İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Mostafa Mohamed için ocak ayında Nantes'ın kapısını çalacağını aktardı. Jamie Vardy'nin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan mavi beyazlı ekibin Mısırlı golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Mostafa Mohamed'in de Premier Lig deneyimi yaşamaya sıcak baktığı haberin detayları arasından yer aldı. Leicester City'nin piyasa değeri 6 milyon euro olan Mostafa Mohamed için bu bedellere yakın bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

BU SEZON FORMSUZ

Bu sezon Ligue 1'de zor günler geçiren ve 14'üncü sırada yer alan Nantes'ta gol ümidi olan Mostafa Mohamed performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Fransız ekibiyle 13 maçta 478 dakika sahada kalan Mısırlı santrfor yalnızca 1 gol kaydedebildi.

Star Gazetesi