İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş: Sürpriz imza! Mostafa Mohamed transferini resmen duyurdular
Spor

Ve bitti bu iş: Sürpriz imza! Mostafa Mohamed transferini resmen duyurdular

Mostafa Mohamed 3 sezondur formasını giydiği Nantes'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Mısırlı golcünün yeni adresi belli oldu. Mostafa Mohamed kariyerine sürpriz bir adreste devam edecek. İşte detaylar…

18 Aralık 2024 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş: Sürpriz imza! Mostafa Mohamed transferini resmen duyurdular
ABONE OL

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed sarı kırmızılılardan kiralık olarak gittiği Nantes'ta performansıyla takdir toplamış ve Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı yeşilli ekibin hücum yollarındaki en etkili ismi olan 27 yaşındaki forvete Ada'dan talip çıktı. Mostafa Mohamed kariyerindeki ilk Premier Lig deneyimini yaşamak için gün sayıyor.

MOSTAFA MOHAMED ADA YOLCUSU

İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Mostafa Mohamed için ocak ayında Nantes'ın kapısını çalacağını aktardı. Jamie Vardy'nin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan mavi beyazlı ekibin Mısırlı golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Mostafa Mohamed'in de Premier Lig deneyimi yaşamaya sıcak baktığı haberin detayları arasından yer aldı. Leicester City'nin piyasa değeri 6 milyon euro olan Mostafa Mohamed için bu bedellere yakın bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

BU SEZON FORMSUZ

Bu sezon Ligue 1'de zor günler geçiren ve 14'üncü sırada yer alan Nantes'ta gol ümidi olan Mostafa Mohamed performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Fransız ekibiyle 13 maçta 478 dakika sahada kalan Mısırlı santrfor yalnızca 1 gol kaydedebildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.