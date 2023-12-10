Mostafa Mohamed'in golü Nantes'e yetmedi

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain evinde Jocelyn Gourvennec'in yönetimindeki Nantes'i konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 2-1 kazanırken goller; 41. dakikada Bradley Barcola ve 83. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.
Nantes'in tek golünü ise 55. dakikada Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 36'ya yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Nantes 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Lille'e konuk olurken, Nantes evinde Brest'i ağırlayacak.