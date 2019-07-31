Moting’de son söz PSG’de

FENER’İN forvet listesinin ilk sıralarında yer alan Eric Maxim Choupo-Moting transferinde epey mesafe aldığı öğrenildi. Bu transfer için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç’un ilk olarak Kamerunlu oyuncu ile görüşerek prensipte el sıkıştığı belirtildi. Koç, 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Paris Saint Germain’den de randevu istedi. Kanarya’nın patronu hafta sonuna kadar bu transferi bitirmek için çaba harcayacak. Asıl mevkisi santrfor olan Moting sol açık ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.