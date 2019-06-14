Moto GP'de yeni durak İspanya

Katalonya bölgesindeki 4,6 kilometrelik Barcelona Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 24 tur üzerinden yapılacak

Sezonun ilk altı yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 88

4. Danilo Petrucci (İtalya): 82

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

(AA)