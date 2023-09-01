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Spor

Motofest Festivaline bu yıl 500 bine yakın katılımcı bekleniyor

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz 30 Ağustos da başlayan Dünya Motosiklet Şampiyonası, Motofest Festivaline bu yıl 500 bine yakın katılımcı beklenirken, dünyanın 40 ülkesinden gelen motosiklet yarışçıları ödüllü Afyonkarahisar parkurunda kıyasıya yarışacak.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Motofest Festivaline bu yıl 500 bine yakın katılımcı bekleniyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Dünya Motosiklet Şampiyonası, MOTOFEST ve motokros etkinliklerinde yarın gerçekleştirilecek antrenman ve sıralama turlarında heyecan tavan yapacak.

Festivalle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğe katılımın her yıl aratarak devam ettiğini ifade etti. Akülke, "İnanılmaz bir ilgi ve alakayla karşı karşıyayız beş günde 400 binin üzerinde izleyiciyi bekliyoruz. Yurt dışından yaklaşık 40'a yakın takım var 120'ye yakın sporcu var. Paddock alanında inanılmaz bir çalışma var. Cumartesi günü Dünya Motokros Şampiyonasının antrenman sıralama turnuvaları ile açacağız. Pazar günü de final yarışlarımız olacak.

Tabi dün itibariyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük festivaline motosiklet festivaline Afyonkarahisar olarak ev sahipliği yaptık. Dün kapılarımızı açtık, 50 bine yakın izleyici akşam tüm gençlerimiz her yaş gurubundan insan Afyonkarahisar'da buradaydı. Çevre illerden farklı şehirlerden gündüz 500' e yakın motosikletle bir 100'ncü yıl sürüşü yapıldı. Gerçekten her sene katılım artarak devam ediyor. İnşallah çok uzun yıllar daha Türkiye, Afyonkarahisar bu organizasyona ev sahipliği yapar. Tabi Afyonkarahisar motor sporları merkezi motokros anlamında dünyanın en iyi paddcok ödülü en iyi alt yapı ödülü en iyi parkuru anlamında söz ediliyor" dedi.

Öte yandan, 2018-2019 Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın sunduğu akrobasi gösterisi ise büyük ilgi gördü.

  • Motofest Festivali
  • 30 Ağustos
  • Dünya Motosiklet Şampiyonası

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