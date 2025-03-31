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Spor

MotoGP ABD'de zafer Francesco Bagnaia'nın!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı ABD Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
MotoGP ABD'de zafer Francesco Bagnaia'nın!
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. ayağı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 39 dakika 00.191 saniyelik süresiyle kazanan Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı.

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan ve ABD'deki yarış öncesinde pilotlar klasmanında sezon lideri konumunda bulunan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 9. turda düşmesine rağmen yarışa devam etse de 12. turda yarışı bıraktı.

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Bagnaia'nın 2.089 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio ise liderin 3.594 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 4. yarışı Katar Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Alex Marquez (İspanya): 87 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 86

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 75

4. Franco Morbidelli (İtalya): 55

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 44

  • Francesco Bagnaia
  • motogp

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