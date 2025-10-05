MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde kazanan Fermin Aldeguer

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, Lombok Adasındaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 41 dakika 07.651 saniyeyle birinci sırada geçen Aldeguer, kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Aldeguer, 20 yaş 183 günle MotoGP'de etap kazanan en genç ikinci sporcu olarak tarihe geçti. Bu alanda rekor, 20 yaş 63 günle Marc Marquez'e ait.

Red Bull KTM takımından Pedro Acosta, Aldeguer'in 6.987 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez ise liderin 7.896 saniye arkasında üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen hafta Japonya'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Sezonun 19. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 19 Ekim'de düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 362

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 254

5. Pedro Acosta (İspanya): 215