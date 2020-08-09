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Spor

MotoGP'de koronavirüs vakası

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak yarış öncesi Dorna Sports takımında görev alan bir kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi

AA09 Ağustos 2020 Pazar 13:34 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:34
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası yaşandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve hastalık semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Çekya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışı, bügün TSI 15.00'da başlayacak.

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