İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8864
  • EURO
    31,5525
  • ALTIN
    1851.53
  • BIST100
    7878.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak
Spor

MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak

MotoGP'de şampiyon, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'siyle belli olacak.

AA24 Kasım 2023 Cuma 11:36 - Güncelleme:
MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak
ABONE OL

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'siyle belirlenecek.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 12.50'de, 13 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden yapılacak.

Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sprint yarışı sonrası Jorge Martin'in 4 puan önünde yer alması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Aksi durumda ise şampiyonluk mücadelesi pazar gününe taşınacak.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 437 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 416

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 326

4. Brad Binder (Güney Afrika): 268

5. Johann Zarco (Fransa): 204

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.