MotoGP'de San Marino ayağının sprint yarışı tamamlandı

Sezonun 12. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 13 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı ilk sırada bitiren Martin 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.445 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ikinci, liderin 4.582 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.
Yarın TSİ 15.00'te başlayacak San Marino Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 267 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 222
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 198
4. Brad Binder (Güney Afrika): 171
5. Aleix Espargaro (İspanya): 156