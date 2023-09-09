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Spor

MotoGP'de San Marino ayağının sprint yarışı tamamlandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
MotoGP'de San Marino ayağının sprint yarışı tamamlandı
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Sezonun 12. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 13 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.445 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ikinci, liderin 4.582 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak San Marino Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 267 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 222

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 198

4. Brad Binder (Güney Afrika): 171

5. Aleix Espargaro (İspanya): 156

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