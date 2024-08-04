İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2024 Pazar / 29 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MotoGP'de sezonun 10. yarışını Enea Bastianini kazandı
Spor

MotoGP'de sezonun 10. yarışını Enea Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 10. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Enea Bastianini kazandı.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 17:47 - Güncelleme:
MotoGP'de sezonun 10. yarışını Enea Bastianini kazandı
ABONE OL

İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 10. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Enea Bastianini ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Enea Bastianini, 39 dakika 51.879 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ilk etap galibiyetini elde etti.

Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 1.931 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Francesco Bagnaia ise takım arkadaşının 5.866 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Bu sonucun ardından Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.

Sezonun 11. yarışı, 16-18 Ağustos'ta Avusturya'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 241

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 238 puan

3. Enea Bastianini (İtalya): 192

4. Marc Marquez (İspanya): 179

5. Maverick Vinales (İspanya): 130

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.