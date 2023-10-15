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Spor

MotoGP'nin 15. ayağında kazanan Francesco Bagnaia

MotoGP'de sezonun 15. ayağı olan Endonezya Grand Prix'sinde kazanan İtalyan motosikletçi Francesco Bagnaia oldu.

AA15 Ekim 2023 Pazar 12:20 - Güncelleme:
MotoGP'nin 15. ayağında kazanan Francesco Bagnaia
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia birinci oldu.

Sezonun 15. yarışı, Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Mandalika tatil bölgesinde bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia'nin birinciliği elde ettiği yarışta, Aprilia takımından İspanyol Maverick Vinales ikinci, Monster Energy Yamaha Factory takımından Fransız Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışa şampiyona lideri olarak giren Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin ise kaza yaparak şampiyona liderliğini tekrar Bagnaia'ya bıraktı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 22 Ekim'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 346 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 328

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 283

4. Brad Binder (Güney Afrika): 211

5. Aleix Espargaro (İspanya): 177

  • Endonezya Grand Prix
  • Francesco Bagnaia
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