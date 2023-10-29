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Spor

MotoGP'nin 17. ayağında kazanan Jorge Martin

MotoGP'nin 17. ayağı olan Tayland Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımından İspanyol motosikletçi Jorge Martin yarışı birinci sırada tamamladı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
MotoGP'nin 17. ayağında kazanan Jorge Martin
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Tayland Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımından İspanyol motosikletçi Jorge Martin birinci oldu.

Şampiyonluk yarışında büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, sezonun 17. etabı, Buriram bölgesindeki 4,554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Dünkü sprint yarışını kazanan Martin, büyük çekişmeye sahne olan bugünkü yarışı da 39:40.0450'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia, liderin 0.253 saniye gerisinde ikinci oldu. Güney Afrikalı Brad Binder (Red Bull KTM) ise üçüncülük elde etti.

Bu yarışın ardından pilotlar klasmanında lider Bagnaia ile ikinci Martin arasındaki puan farkı, 13'e kadar geriledi.

Bagnaia'nın 6, Martin'in 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 3 etap daha koşulacak.

Sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si, 12 Kasım'da düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 389 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 376

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 310

4. Brad Binder (Güney Afrika): 249

5. Aleix Espargaro (İspanya): 201

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