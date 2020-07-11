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Spor

MotoGP'nin ABD ayağı iptal edildi

MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya, İtalya ve Japonya'dan sonra ABD'nin ev sahipliği yapacağı etap da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:00
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2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ABD ayağı, iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk olarak 3-5 Nisan'da düzenlenmesi planlanan ancak salgın sebebiyle 13-15 Kasım'a ertelenen ABD Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Böylece motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya, İtalya ve Japonya'dan sonra ABD'nin ev sahipliği yapacağı etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

MotoGP'de 2020 sezonu, 17-19 Temmuz'da İspanya'daki etapla başlayacak.

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