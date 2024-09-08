İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2024 Pazar / 5 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Motokros'ta şampiyon Lotte van Drunen

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Lotte van Drunen şampiyonluğa ulaştı.

8 Eylül 2024 Pazar 16:48 - Güncelleme:
Motokros'ta şampiyon Lotte van Drunen
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı. Sezonu Hollandalı Lotte van Drunen şampiyon tamamladı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MXWomen'da sezonun final etabı gerçekleştirildi.

Türkiye etabını, İspanyol yarışçı Daniela Guillen birinci sırada tamamladı. Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü oldu.

Milli sporcu Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

MXWomen'ın 7 etaplı sezonu sonunda genel klasmanda zirvede yer alan Hollandalı Lotte van Drunen şampiyonluğa ulaştı. Sezonu Daniela Guillen ikinci, Kiara Fontanesi üçüncü tamamladı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

  • Lotte van Drunen
  • Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası
  • şampiyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.