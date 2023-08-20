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Spor

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası sona erdi

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları sona erdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 19:50 - Güncelleme:
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası sona erdi
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Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde 1370 metre uzunluğundaki pistte, ikinci ve üçüncü tur yarışları yapıldı.

Yarışlarda "micro" kategorisinde Osman Selim Köse, "mini" kategoride Can Özler, "junior" kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, "kadınlar junior" kategorisinde Ayşe Çebi, "senior" kategorisinde Kerim Sulyak, "kadınlar senior" kategorisinde Büşra Sena Savaşer ve "master" kategoroisinde de Mustafa Can Özdoğan damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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